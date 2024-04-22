Русскина (Кузнецова) Ефросинья
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.07.1963
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузнецов ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.04.1928
Дочь: Таиса
Отец ребёнка: Русскин Семен
Ваулино, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русскин Сергей
Отец ребёнка: Русскин Семен
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Русскин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русскин Михаил
Отец ребёнка: Русскин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Русскин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Русскин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русскин Николай
Отец ребёнка: Русскин Семен
Смерть
27.07.1963
Причина смерти: Естественная смерть/старость