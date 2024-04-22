Русскина (Кузнецова) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русскина (Кузнецова) Ефросинья

Место рождения

Дубовка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.07.1963

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов ?

Мать: ?

Дубовка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.04.1928

Дочь: Таиса

Отец ребёнка: Русскин Семен

Ваулино, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русскин Сергей

Отец ребёнка: Русскин Семен

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Русскин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русскин Михаил

Отец ребёнка: Русскин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Русскин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Русскин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русскин Николай

Отец ребёнка: Русскин Семен

Смерть
27.07.1963
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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