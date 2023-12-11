Русскин Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1947
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Русскин Никита
Мать: ?
Рождение ребёнка
01.04.1928
Дочь: Таиса
Мать ребёнка: Русскина Ефросинья
Ваулино, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русскин Сергей
Мать ребёнка: Русскина Ефросинья
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Русскина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русскин Михаил
Мать ребёнка: Русскина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Русскина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Русскина Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Русскин Николай
Мать ребёнка: Русскина Ефросинья
Смерть
?.04.1947