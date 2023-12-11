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Русскин Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1947

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русскин Никита

Мать: ?

Рождение ребёнка
01.04.1928

Дочь: Таиса

Мать ребёнка: Русскина Ефросинья

Ваулино, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русскин Сергей

Мать ребёнка: Русскина Ефросинья

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Русскина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русскин Михаил

Мать ребёнка: Русскина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Русскина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Русскина Ефросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русскин Николай

Мать ребёнка: Русскина Ефросинья

Смерть
?.04.1947
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