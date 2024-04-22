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(Русскина) Таиса

Место рождения

Ваулино, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.04.1928

Дата смерти

25.07.1993

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1928

Отец: Русскин Семен

Мать: Русскина Ефросинья

Ваулино, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
19.11.1955

Сын: Русскин Александр

Отец ребёнка: Горшенин Юрий

Рождение ребёнка
06.06.1957

Сын: Русскин Владимир

Отец ребёнка: Горшенин Юрий

Рождение ребёнка
15.03.1960

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Горшенин Юрий

Рождение ребёнка
01.04.1961

Сын: Русскин Николай

Отец ребёнка: Горшенин Юрий

Дубовка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
25.07.1993
Дубовка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Дубовка, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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