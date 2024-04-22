(Русскина) Таиса
Место рождения
Дата рождения01.04.1928
Дата смерти25.07.1993
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1928
Отец: Русскин Семен
Мать: Русскина Ефросинья
Рождение ребёнка
19.11.1955
Сын: Русскин Александр
Отец ребёнка: Горшенин Юрий
Рождение ребёнка
06.06.1957
Сын: Русскин Владимир
Отец ребёнка: Горшенин Юрий
Рождение ребёнка
15.03.1960
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Горшенин Юрий
Рождение ребёнка
01.04.1961
Сын: Русскин Николай
Отец ребёнка: Горшенин Юрий
Смерть
25.07.1993
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно