Аксинья (Ксения) Иванова
Место рождения
Дата рождения1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 ст.
Отец: Иван Семёнов
Мать: Прасковья Афанасьева
Бракосочетание
До 1827 ст.
Муж: Осип Степанов
Рождение ребёнка
19.11.1828 ст.
Сын: Пётр Осипов
Отец ребёнка: Осип Степанов
Рождение ребёнка
08.10.1834 ст.
Дочь: Пелагея Осипова
Отец ребёнка: Осип Степанов
Пом. Никифоровой крестьяне
Смерть
Неизвестно