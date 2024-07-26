Пелагея Осипова
Место рождения
Дата рождения08.10.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1834 ст.
Отец: Осип Степанов
Мать: Аксинья (Ксения) Иванова
Пом. Никифоровой крестьяне
Крещение
14.10.1834 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники тогож сельца и пмещицы крест. Ананий Захаров Кряжев, крест. жена Ксения Герасимова Черникова
Смерть
Неизвестно