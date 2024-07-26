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Пелагея Осипова

Место рождения

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.10.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1834 ст.

Отец: Осип Степанов

Мать: Аксинья (Ксения) Иванова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Пом. Никифоровой крестьяне
Крещение
14.10.1834 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники тогож сельца и пмещицы крест. Ананий Захаров Кряжев, крест. жена Ксения Герасимова Черникова
Смерть
Неизвестно

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