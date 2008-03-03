Овчинникова (Погребняк) Федора Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1926
Дата смерти03.03.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1926
Рождение ребёнка
14.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинников Александр
Рождение ребёнка
10.11.1947
Дочь: Брасаус Валентина Александровна
Отец ребёнка: Овчинников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинников Александр
Смерть
03.03.2008