Овчинникова (Погребняк) Федора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинникова (Погребняк) Федора Ивановна

Овчинникова (Погребняк) Федора Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1926

Дата смерти

03.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1926

Отец: Погребняк Иван Игнатьевич

Мать: Погребняк Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
14.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Александр

Рождение ребёнка
10.11.1947

Дочь: Брасаус Валентина Александровна

Отец ребёнка: Овчинников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Александр

Смерть
03.03.2008
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close