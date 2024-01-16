Погребняк (Лисица) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребняк (Лисица) Марфа Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1897

Дата смерти

22.08.1985

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1897

Отец: Лисица Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1914

Муж: Погребняк Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
29.02.1920

Сын: Погребняк Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Погребняк Иван Игнатьевич

с. Башкир, Красноярский Край
Рождение ребёнка
12.07.1922

Сын: Погребняк Пётр Иванович

Отец ребёнка: Погребняк Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
17.10.1924

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Погребняк Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
27.11.1926

Дочь: Овчинникова Федора Ивановна

Отец ребёнка: Погребняк Иван Игнатьевич

Рождение ребёнка
15.02.1929

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Погребняк Иван Игнатьевич

Смерть
22.08.1985
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