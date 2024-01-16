Погребняк (Лисица) Марфа Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1897
Дата смерти22.08.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1897
Отец: Лисица Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1914
Рождение ребёнка
29.02.1920
Отец ребёнка: Погребняк Иван Игнатьевич
с. Башкир, Красноярский Край
Рождение ребёнка
12.07.1922
Отец ребёнка: Погребняк Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.10.1924
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Погребняк Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
27.11.1926
Дочь: Овчинникова Федора Ивановна
Отец ребёнка: Погребняк Иван Игнатьевич
Рождение ребёнка
15.02.1929
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Погребняк Иван Игнатьевич
Смерть
22.08.1985