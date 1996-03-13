Погребняк Фёдор Иванович
Место рожденияс. Башкир, Красноярский Край
Дата рождения29.02.1920
Дата смерти13.03.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1920
с. Башкир, Красноярский Край
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агафья (Галина) Васильевна
Рождение ребёнка
12.07.1948
Сын: Погребняк Владимир Федорович
Мать ребёнка: Агафья (Галина) Васильевна
Сураж, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Агафья (Галина) Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1996
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия