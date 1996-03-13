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Погребняк Фёдор Иванович

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Место рождения

с. Башкир, Красноярский Край

Дата рождения

29.02.1920

Дата смерти

13.03.1996

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.02.1920

Отец: Погребняк Иван Игнатьевич

Мать: Погребняк Марфа Андреевна

с. Башкир, Красноярский Край
Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафья (Галина) Васильевна

Рождение ребёнка
12.07.1948

Сын: Погребняк Владимир Федорович

Мать ребёнка: Агафья (Галина) Васильевна

Сураж, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Агафья (Галина) Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья (Галина) Васильевна

Смерть
13.03.1996
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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