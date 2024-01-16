Погребняк Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погребняк Пётр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1922

Дата смерти

23.01.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1922

Отец: Погребняк Иван Игнатьевич

Мать: Погребняк Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
20.03.1941

Сын: Погребняк Юрий Петрович

Мать ребёнка: Погребняк Василиса Петровна

Рождение ребёнка
01.02.1945

Сын: Погребняк Михаил Петрович

Мать ребёнка: Погребняк Василиса Петровна

Рождение ребёнка
16.02.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погребняк Василиса Петровна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Погребняк Василиса Петровна

Смерть
23.01.1991
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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