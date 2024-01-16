Погребняк Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1922
Дата смерти23.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1922
Рождение ребёнка
20.03.1941
Мать ребёнка: Погребняк Василиса Петровна
Рождение ребёнка
01.02.1945
Сын: Погребняк Михаил Петрович
Мать ребёнка: Погребняк Василиса Петровна
Рождение ребёнка
16.02.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Погребняк Василиса Петровна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.1991
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область