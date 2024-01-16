Овчинников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчинникова Федора Ивановна
Рождение ребёнка
10.11.1947
Дочь: Брасаус Валентина Александровна
Мать ребёнка: Овчинникова Федора Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно