Овчинников Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Александр

Овчинников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Федора Ивановна

Рождение ребёнка
10.11.1947

Дочь: Брасаус Валентина Александровна

Мать ребёнка: Овчинникова Федора Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Федора Ивановна

Смерть
Неизвестно
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