Брасаус (Овчинникова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брасаус (Овчинникова) Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1947

Дата смерти

09.10.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

1926 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1947

Отец: Овчинников Александр

Мать: Овчинникова Федора Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
09.10.2002
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