Цекуновъ Петръ
Место рождения
Дата рождения1730
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Цекуновъ Федоръ Потаповъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Цекунова) Офимья
Мать ребёнка: Цекунова Прасковья Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1750
Сын: Цекуновъ Андрей
Мать ребёнка: Цекунова Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1751
Сын: Цекуновъ Иванъ
Мать ребёнка: Цекунова Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Цекуновъ Иванъ
Мать ребёнка: Цекунова Прасковья Алексеева
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Шеина (Цекунова) Федосья
Мать ребёнка: Цекунова Прасковья Алексеева
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан