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Цекуновъ Петръ

Место рождения

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1730

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Цекуновъ Федоръ Потаповъ

Мать: не указана

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Цекунова) Офимья

Мать ребёнка: Цекунова Прасковья Алексеева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цекунова Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
1750

Сын: Цекуновъ Андрей

Мать ребёнка: Цекунова Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
1751

Сын: Цекуновъ Иванъ

Мать ребёнка: Цекунова Прасковья Алексеева

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Цекуновъ Иванъ

Мать ребёнка: Цекунова Прасковья Алексеева

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Шеина (Цекунова) Федосья

Мать ребёнка: Цекунова Прасковья Алексеева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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