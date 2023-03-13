Цекунова Прасковья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цекунова Прасковья Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1794

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Цекуновъ Андрей

Отец ребёнка: Цекуновъ Петръ

Рождение ребёнка
1751

Сын: Цекуновъ Иванъ

Отец ребёнка: Цекуновъ Петръ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Цекуновъ Иванъ

Отец ребёнка: Цекуновъ Петръ

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Шеина Федосья

Отец ребёнка: Цекуновъ Петръ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Офимья

Отец ребёнка: Цекуновъ Петръ

Лопатино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цекуновъ Петръ

Смерть
1794
Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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