Цекунова Прасковья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1794
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Цекуновъ Андрей
Отец ребёнка: Цекуновъ Петръ
Рождение ребёнка
1751
Сын: Цекуновъ Иванъ
Отец ребёнка: Цекуновъ Петръ
Рождение ребёнка
1757
Сын: Цекуновъ Иванъ
Отец ребёнка: Цекуновъ Петръ
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Шеина Федосья
Отец ребёнка: Цекуновъ Петръ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Офимья
Отец ребёнка: Цекуновъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цекуновъ Петръ
Смерть
1794