Цекуновъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Цекуновъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Сын: Цекуновъ Егоръ
Мать ребёнка: Цекунова Акулина Григорьева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Цекуновъ Иванъ
Мать ребёнка: Цекунова Акулина Григорьева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Цекуновъ Афонасий
Мать ребёнка: Цекунова Акулина Григорьева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Цекуновъ Сергей
Мать ребёнка: Цекунова Акулина Григорьева