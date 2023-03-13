Цекуновъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цекуновъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Цекуновъ Петръ

Мать: Цекунова Прасковья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цекунова Акулина Григорьева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Цекуновъ Егоръ

Мать ребёнка: Цекунова Акулина Григорьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Цекуновъ Иванъ

Мать ребёнка: Цекунова Акулина Григорьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Цекуновъ Афонасий

Мать ребёнка: Цекунова Акулина Григорьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Цекуновъ Сергей

Мать ребёнка: Цекунова Акулина Григорьева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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