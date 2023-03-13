Цекунова Акулина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цекунова Акулина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цекуновъ Андрей

Рождение ребёнка
1779

Сын: Цекуновъ Егоръ

Отец ребёнка: Цекуновъ Андрей

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Цекуновъ Иванъ

Отец ребёнка: Цекуновъ Андрей

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Цекуновъ Афонасий

Отец ребёнка: Цекуновъ Андрей

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Сын: Цекуновъ Сергей

Отец ребёнка: Цекуновъ Андрей

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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