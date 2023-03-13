Цекунова Акулина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цекуновъ Андрей
Рождение ребёнка
1779
Сын: Цекуновъ Егоръ
Отец ребёнка: Цекуновъ Андрей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Цекуновъ Иванъ
Отец ребёнка: Цекуновъ Андрей
Рождение ребёнка
1781
Сын: Цекуновъ Афонасий
Отец ребёнка: Цекуновъ Андрей
Рождение ребёнка
1793
Сын: Цекуновъ Сергей
Отец ребёнка: Цекуновъ Андрей