Цекуновъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Цекуновъ Петръ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цекунова Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Цекунова) Катерина
Мать ребёнка: Цекунова Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Цекуновъ Яковъ
Мать ребёнка: Цекунова Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Цекуновъ Никита
Мать ребёнка: Цекунова Марфа Алексеева