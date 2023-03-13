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Цекуновъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Цекуновъ Петръ

Мать: Цекунова Прасковья Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цекунова Марфа Алексеева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Цекунова) Катерина

Мать ребёнка: Цекунова Марфа Алексеева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Цекуновъ Яковъ

Мать ребёнка: Цекунова Марфа Алексеева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Цекуновъ Никита

Мать ребёнка: Цекунова Марфа Алексеева

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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