Цекунова Марфа Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цекуновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Цекунова) Катерина
Отец ребёнка: Цекуновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Цекуновъ Яковъ
Отец ребёнка: Цекуновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Цекуновъ Никита
Отец ребёнка: Цекуновъ Иванъ