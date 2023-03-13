Цекунова Марфа Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цекунова Марфа Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цекуновъ Иванъ

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Цекунова) Катерина

Отец ребёнка: Цекуновъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Цекуновъ Яковъ

Отец ребёнка: Цекуновъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Сын: Цекуновъ Никита

Отец ребёнка: Цекуновъ Иванъ

Ромадановка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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