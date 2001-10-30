Аксенюшкина (Толкачёва) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенюшкина (Толкачёва) Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1930

Дата смерти

30.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1930

Отец: Толкачёв Николай

Мать: Толкачёва Александра

Рождение ребёнка
26.06.1954

Сын: Аксенюшкин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Аксенюшкин Михаил Тихонович

Рождение ребёнка
26.06.1954

Сын: Аксенюшкин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.06.1954

Сын: Аксенюшкин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Аксенюшкин Михаил Тихонович

Рождение ребёнка
15.04.1960

Дочь: Жильцова Марина Михайловна

Отец ребёнка: Аксенюшкин Михаил Тихонович

Смерть
30.10.2001
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