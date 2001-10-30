Аксенюшкина (Толкачёва) Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1930
Дата смерти30.10.2001
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1930
Отец: Толкачёв Николай
Мать: Толкачёва Александра
Рождение ребёнка
26.06.1954
Сын: Аксенюшкин Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Аксенюшкин Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
26.06.1954
Сын: Аксенюшкин Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
26.06.1954
Сын: Аксенюшкин Юрий Михайлович
Отец ребёнка: Аксенюшкин Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
15.04.1960
Дочь: Жильцова Марина Михайловна
Отец ребёнка: Аксенюшкин Михаил Тихонович
Смерть
30.10.2001