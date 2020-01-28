Жильцова (Аксенюшкина) Марина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1960
Дата смерти28.01.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1960
Рождение ребёнка
24.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жильцов Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
09.06.1984
Дочь: Антонова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Жильцов Сергей Анатольевич
Смерть
28.01.2020