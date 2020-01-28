Жильцова (Аксенюшкина) Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жильцова (Аксенюшкина) Марина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1960

Дата смерти

28.01.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1960

Отец: Аксенюшкин Михаил Тихонович

Мать: Аксенюшкина Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
24.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жильцов Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
09.06.1984

Дочь: Антонова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Жильцов Сергей Анатольевич

Смерть
28.01.2020
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