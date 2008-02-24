Аксенюшкин Михаил Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1928
Дата смерти24.02.2008
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1928
Отец: Аксенюшкин Тихон
Мать: Толкачёва Зинаида
Рождение ребёнка
26.06.1954
Сын: Аксенюшкин Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Аксенюшкина Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
26.06.1954
Сын: Аксенюшкин Юрий Михайлович
Мать ребёнка: Аксенюшкина Антонина Николаевна
Рождение ребёнка
15.04.1960
Дочь: Жильцова Марина Михайловна
Мать ребёнка: Аксенюшкина Антонина Николаевна
Смерть
24.02.2008