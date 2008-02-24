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Аксенюшкин Михаил Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1928

Дата смерти

24.02.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1928

Отец: Аксенюшкин Тихон

Мать: Толкачёва Зинаида

Рождение ребёнка
26.06.1954

Сын: Аксенюшкин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Аксенюшкина Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
26.06.1954

Сын: Аксенюшкин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Аксенюшкина Антонина Николаевна

Рождение ребёнка
15.04.1960

Дочь: Жильцова Марина Михайловна

Мать ребёнка: Аксенюшкина Антонина Николаевна

Смерть
24.02.2008
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