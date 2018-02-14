Жильцов Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1958
Дата смерти14.02.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1958
Рождение ребёнка
24.02.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жильцова Марина Михайловна
Рождение ребёнка
09.06.1984
Дочь: Антонова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Жильцова Марина Михайловна
Смерть
14.02.2018