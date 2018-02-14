Жильцов Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖильцов Сергей Анатольевич

Жильцов Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1958

Дата смерти

14.02.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1958

Отец: Жильцов Анатолий Петрович

Мать: Жильцова Людмила Петровна

Рождение ребёнка
24.02.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жильцова Марина Михайловна

Рождение ребёнка
09.06.1984

Дочь: Антонова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Жильцова Марина Михайловна

Смерть
14.02.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close