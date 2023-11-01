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Аксенюшкин Юрий Михайлович
Аксенюшкин Юрий Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.06.1954
Пол
Мужской
Отец
Аксенюшкин Михаил Тихонович
1928 г.р.
Мать
Аксенюшкина (Толкачёва) Антонина Николаевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1954
Отец:
Аксенюшкин Михаил Тихонович
Мать:
Аксенюшкина Антонина Николаевна
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