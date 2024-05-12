Поползина Дарья Никифоровна 1873 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поползина Дарья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Поползин Никифор Пименович

Мать: Голопрорубка Евдокия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуракова Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Чураков Ефим Аверьянович

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Чуракова Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Чураков Ефим Аверьянович

Кашино, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Чураков Василий Ефимович

Отец ребёнка: Чураков Ефим Аверьянович

Смерть
1967

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