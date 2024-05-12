Поползина Дарья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуракова Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Чураков Ефим Аверьянович
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Чуракова Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Чураков Ефим Аверьянович
Кашино, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Чураков Ефим Аверьянович
Смерть
1967