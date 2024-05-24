Чураков Ефим Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чураков Аверьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуракова Елена Ефимовна
Мать ребёнка: Поползина Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Чуракова Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Поползина Дарья Никифоровна
Кашино, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Поползина Дарья Никифоровна
Смерть
Неизвестно