Чураков Ефим Аверьянович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чураков Ефим Аверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чураков Аверьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуракова Елена Ефимовна

Мать ребёнка: Поползина Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Чуракова Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Поползина Дарья Никифоровна

Кашино, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Чураков Василий Ефимович

Мать ребёнка: Поползина Дарья Никифоровна

Смерть
Неизвестно

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