Чуракова Мария Ефимовна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чуракова Мария Ефимовна

Место рождения

Кашино, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1900

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Чураков Ефим Аверьянович

Мать: Поползина Дарья Никифоровна

Кашино, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Рогалева Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Рогалев Григорий Елисеевич

Клепиково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Рогалева Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Рогалев Григорий Елисеевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Рогалев Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Рогалев Григорий Елисеевич

Смерть
1987

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