Чуракова Мария Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти1987
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Рогалева Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Рогалев Григорий Елисеевич
Клепиково, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Рогалева Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Рогалев Григорий Елисеевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Рогалев Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Рогалев Григорий Елисеевич
Смерть
1987