Галингер (Гусева) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1969
Рождение ребёнка
01.05.1992
Дочь: Галингер Елена Олеговна
Отец ребёнка: Галингер Олег Алуизович
Рождение ребёнка
18.06.2001
Дочь: Галингер Дарья Олеговна
Отец ребёнка: Галингер Олег Алуизович
Рождение ребёнка
28.12.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галингер Олег Алуизович
Рождение ребёнка
04.02.2008
Отец ребёнка: Галингер Олег Алуизович