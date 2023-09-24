Галингер (Гусева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галингер (Гусева) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1969

Отец: Гусев Василий Павлович

Мать: Гусева (Шалатонова) Зоя Лаврентьевна

Рождение ребёнка
01.05.1992

Дочь: Галингер Елена Олеговна

Отец ребёнка: Галингер Олег Алуизович

Рождение ребёнка
18.06.2001

Дочь: Галингер Дарья Олеговна

Отец ребёнка: Галингер Олег Алуизович

Рождение ребёнка
28.12.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галингер Олег Алуизович

Рождение ребёнка
04.02.2008

Сын: Галингер Даниил Олегович

Отец ребёнка: Галингер Олег Алуизович

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