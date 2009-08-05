Гусева (Шалатонова) Зоя Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Шалатонова) Зоя Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1926

Дата смерти

05.08.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
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Место
Комментарий
Рождение
31.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1963

Дочь: Зуева Галина васильевна

Отец ребёнка: Гусев Василий Павлович

Рождение ребёнка
28.06.1969

Дочь: Галингер (Гусева) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Гусев Василий Павлович

Смерть
05.08.2009

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