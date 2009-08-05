Гусева (Шалатонова) Зоя Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1926
Дата смерти05.08.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1963
Дочь: Зуева Галина васильевна
Отец ребёнка: Гусев Василий Павлович
Рождение ребёнка
28.06.1969
Дочь: Галингер (Гусева) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Гусев Василий Павлович
Смерть
05.08.2009