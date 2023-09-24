Гусев Василий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1916
Дата смерти15.04.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1963
Дочь: Зуева Галина васильевна
Мать ребёнка: Гусева (Шалатонова) Зоя Лаврентьевна
Рождение ребёнка
28.06.1969
Дочь: Галингер (Гусева) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Гусева (Шалатонова) Зоя Лаврентьевна
Смерть
15.04.1977