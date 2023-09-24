Гусев Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1916

Дата смерти

15.04.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1963

Дочь: Зуева Галина васильевна

Мать ребёнка: Гусева (Шалатонова) Зоя Лаврентьевна

Рождение ребёнка
28.06.1969

Дочь: Галингер (Гусева) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Гусева (Шалатонова) Зоя Лаврентьевна

Смерть
15.04.1977

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