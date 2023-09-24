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Галингер Олег Алуизович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1969

Отец: Галингер Алуиз Алексеевич

Мать: Галингер (Гетенгер) Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
01.05.1992

Дочь: Галингер Елена Олеговна

Мать ребёнка: Галингер (Гусева) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
18.06.2001

Дочь: Галингер Дарья Олеговна

Мать ребёнка: Галингер (Гусева) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
28.12.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галингер (Гусева) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
04.02.2008

Сын: Галингер Даниил Олегович

Мать ребёнка: Галингер (Гусева) Татьяна Васильевна

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