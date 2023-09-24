Галингер Олег Алуизович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1969
Рождение ребёнка
01.05.1992
Дочь: Галингер Елена Олеговна
Мать ребёнка: Галингер (Гусева) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
18.06.2001
Дочь: Галингер Дарья Олеговна
Мать ребёнка: Галингер (Гусева) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
28.12.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галингер (Гусева) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
04.02.2008
Мать ребёнка: Галингер (Гусева) Татьяна Васильевна