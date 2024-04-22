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Касимов Иван Ермолаевич

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Место рождения

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

24.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1911

Отец: Касымов Ермолай Яковлев

Мать: Касымова Анна Филипова

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1935

Дочь: Красикова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Касимова Анна Терентеева

Рождение ребёнка
16.07.1937

Сын: Касимов Петр Иванович

Мать ребёнка: Касимова Анна Терентеева

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Климова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Касимова Анна Терентеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касимова Анна Терентеева

Смерть
Неизвестно
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