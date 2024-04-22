Касимов Иван Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения24.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1911
Отец: Касымов Ермолай Яковлев
Мать: Касымова Анна Филипова
Рождение ребёнка
01.08.1935
Дочь: Красикова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Касимова Анна Терентеева
Рождение ребёнка
16.07.1937
Мать ребёнка: Касимова Анна Терентеева
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Климова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Касимова Анна Терентеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касимова Анна Терентеева
Смерть
Неизвестно