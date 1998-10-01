Климова (Касимова) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти01.10.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Касимов Иван Ермолаевич
Мать: Касимова Анна Терентеева
Рождение ребёнка
20.10.1967
Сын: Климов Геннадий Валентинович
Отец ребёнка: Климов Валентин
Рождение ребёнка
01.10.1970
Сын: Климов Александр Валентинович
Отец ребёнка: Климов Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Климов Валентин
Смерть
01.10.1998