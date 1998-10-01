Климова (Касимова) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Касимова) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

01.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Касимов Иван Ермолаевич

Мать: Касимова Анна Терентеева

Рождение ребёнка
20.10.1967

Сын: Климов Геннадий Валентинович

Отец ребёнка: Климов Валентин

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.10.1970

Сын: Климов Александр Валентинович

Отец ребёнка: Климов Валентин

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Валентин

Смерть
01.10.1998
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
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