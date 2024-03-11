Климов Валентин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.10.1967
Сын: Климов Геннадий Валентинович
Мать ребёнка: Климова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1970
Сын: Климов Александр Валентинович
Мать ребёнка: Климова Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Надежда Ивановна
Смерть
Неизвестно