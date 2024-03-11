Климов Валентин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Валентин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1967

Сын: Климов Геннадий Валентинович

Мать ребёнка: Климова Надежда Ивановна

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.10.1970

Сын: Климов Александр Валентинович

Мать ребёнка: Климова Надежда Ивановна

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Надежда Ивановна

Смерть
Неизвестно
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
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