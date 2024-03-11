Красикова (Касимова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красикова (Касимова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1935

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935

Отец: Касимов Иван Ермолаевич

Мать: Касимова Анна Терентеева

Рождение ребёнка
29.01.?

Дочь: Короткова Нина Васильева

Отец ребёнка: Красиков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красиков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Красиков Василий

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гузенко Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Красиков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красиков Василий

Смерть
2012
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