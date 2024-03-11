Красикова (Касимова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1935
Дата смерти2012
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935
Отец: Касимов Иван Ермолаевич
Мать: Касимова Анна Терентеева
Рождение ребёнка
29.01.?
Дочь: Короткова Нина Васильева
Отец ребёнка: Красиков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красиков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Красиков Василий
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гузенко Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Красиков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Красиков Василий
Смерть
2012