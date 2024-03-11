Красиков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красиков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.?

Дочь: Короткова Нина Васильева

Мать ребёнка: Красикова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Красиков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Красикова Александра Ивановна

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гузенко Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Красикова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красикова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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