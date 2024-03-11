Красиков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.?
Дочь: Короткова Нина Васильева
Мать ребёнка: Красикова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Красиков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Красикова Александра Ивановна
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гузенко Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Красикова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно