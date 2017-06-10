Касимов Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касимов Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1937

Дата смерти

10.06.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1937

Отец: Касимов Иван Ермолаевич

Мать: Касимова Анна Терентеева

Рождение ребёнка
02.09.1965

Дочь: Валащук Нонна Петровна

Мать ребёнка: Касимова Любовь Петровна

Бишкек, Киргизия
Рождение ребёнка
12.11.1975

Сын: Касимов Олег Петрович

Мать ребёнка: Касимова Любовь Петровна

Бишкек, Киргизия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касимова Любовь Петровна

Смерть
10.06.2017
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