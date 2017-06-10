Касимов Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1937
Дата смерти10.06.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1937
Отец: Касимов Иван Ермолаевич
Мать: Касимова Анна Терентеева
Рождение ребёнка
02.09.1965
Дочь: Валащук Нонна Петровна
Мать ребёнка: Касимова Любовь Петровна
Бишкек, Киргизия
Рождение ребёнка
12.11.1975
Мать ребёнка: Касимова Любовь Петровна
Бишкек, Киргизия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касимова Любовь Петровна
Смерть
10.06.2017