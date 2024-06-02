Ссюхин Андрей Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Ссюхин Игнатий Ефимович
Мать: Ссюхина Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сюхина Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
04.01.1871
Сын: Сюхин Петр Андреевич
Мать ребёнка: Сюхина Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
17.07.1874
Мать ребёнка: Сюхина Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
05.02.1881
Мать ребёнка: Сюхина Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Ссюхина Мария Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно