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Ссюхин Андрей Игнатьевич

Место рождения

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ссюхин Игнатий Ефимович

Мать: Ссюхина Пелагея

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюхина Фекла Семеновна

Рождение ребёнка
04.01.1871

Сын: Сюхин Петр Андреевич

Мать ребёнка: Сюхина Фекла Семеновна

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.07.1874

Сын: Ссюхин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Сюхина Фекла Семеновна

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.02.1881

Сын: Ссюхин Павел Андреевич

Мать ребёнка: Сюхина Фекла Семеновна

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Ссюхина Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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