Сюхина Фекла Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сюхина Фекла Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ссюхин Андрей Игнатьевич

Рождение ребёнка
04.01.1871

Сын: Сюхин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Ссюхин Андрей Игнатьевич

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.07.1874

Сын: Ссюхин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ссюхин Андрей Игнатьевич

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
05.02.1881

Сын: Ссюхин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Ссюхин Андрей Игнатьевич

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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