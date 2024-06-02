Сюхина Фекла Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1871
Сын: Сюхин Петр Андреевич
Отец ребёнка: Ссюхин Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.07.1874
Отец ребёнка: Ссюхин Андрей Игнатьевич
Рождение ребёнка
05.02.1881
Отец ребёнка: Ссюхин Андрей Игнатьевич
Смерть
Неизвестно