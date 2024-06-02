Ссюхин Игнатий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Ссюхин Ефим Егорович
Мать: Ссюхина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ссюхина Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ссюхина Пелагея
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Ссюхина Пелагея
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Ссюхина Пелагея
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Ссюхина Пелагея
Рождение ребёнка
?.09.1857
Дочь: Сюхина Анна Игнатьевна
Мать ребёнка: Ссюхина Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно