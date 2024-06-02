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Ссюхин Игнатий Ефимович

Место рождения

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Ссюхин Ефим Егорович

Мать: Ссюхина Анна

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ссюхина Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ссюхина Пелагея

Рождение ребёнка
1836

Сын: Сюхин Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Ссюхина Пелагея

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ссюхин Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Ссюхина Пелагея

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сюхин Дмитрий Игатьевич

Мать ребёнка: Ссюхина Пелагея

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
?.09.1857

Дочь: Сюхина Анна Игнатьевна

Мать ребёнка: Ссюхина Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно

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