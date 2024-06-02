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Ссюхина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ссюхин Игнатий Ефимович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Сюхин Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Ссюхин Игнатий Ефимович

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ссюхин Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Ссюхин Игнатий Ефимович

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Сюхин Дмитрий Игатьевич

Отец ребёнка: Ссюхин Игнатий Ефимович

Власьевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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