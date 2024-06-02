Ссюхина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Ссюхин Игнатий Ефимович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Ссюхин Игнатий Ефимович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Ссюхин Игнатий Ефимович
Смерть
Неизвестно