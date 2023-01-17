Морозенкова Параскева Александровна
Место рождениясело Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.
Отец: Александр
Мать: не указана
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Около 1905 ст.
Рождение ребёнка
16.12.1907 ст.
Сын: Морозенков Даниил Захарович
Отец ребёнка: Морозенков Захарий Васильевич
Место жительства
1907 ст.
Рождение ребёнка
1910
Сын: Морозенков Лазарь Захарович
Отец ребёнка: Морозенков Захарий Васильевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Морозенкин Никита Захарович
Отец ребёнка: Морозенков Захарий Васильевич
Рождение ребёнка
09.11.1915 ст.
Сын: Морозенков Мертворожденный Захарович
Отец ребёнка: Морозенков Захарий Васильевич
Смерть
Неизвестно