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Морозенкова Параскева Александровна

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Место рождения

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: Александр

Мать: не указана

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Около 1905 ст.

Муж: Морозенков Захарий Васильевич

Рождение ребёнка
16.12.1907 ст.

Сын: Морозенков Даниил Захарович

Отец ребёнка: Морозенков Захарий Васильевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Место жительства
1907 ст.
Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Морозенков Лазарь Захарович

Отец ребёнка: Морозенков Захарий Васильевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Морозенкин Никита Захарович

Отец ребёнка: Морозенков Захарий Васильевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.11.1915 ст.

Сын: Морозенков Мертворожденный Захарович

Отец ребёнка: Морозенков Захарий Васильевич

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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