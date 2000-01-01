Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Дочь: Морозенкова Параскева Александровна
Мать ребёнка: не указана
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно