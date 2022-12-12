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Морозенков Захарий Васильевич

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Место рождения

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

После 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: Мороз Василий Петрович

Мать: не указана

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Около 1897 ст.

Жена: Морозенкова Палагея

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
23.11.1898 ст.

Дочь: Панкратова Александра Захаровна

Мать ребёнка: Морозенкова Палагея

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1899

Дочь: Талалаева Мария Захаровна

Мать ребёнка: Морозенкова Палагея

село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Около 1905 ст.

Жена: Морозенкова Параскева Александровна

Место жительства
1906 ст.
Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
16.12.1907 ст.

Сын: Морозенков Даниил Захарович

Мать ребёнка: Морозенкова Параскева Александровна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Морозенков Лазарь Захарович

Мать ребёнка: Морозенкова Параскева Александровна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Морозенкин Никита Захарович

Мать ребёнка: Морозенкова Параскева Александровна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
09.11.1915 ст.

Сын: Морозенков Мертворожденный Захарович

Мать ребёнка: Морозенкова Параскева Александровна

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Смерть
После 1920
Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
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