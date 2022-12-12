Морозенков Захарий Васильевич
Место рождениясело Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиПосле 1920
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1878 ст.
Отец: Мороз Василий Петрович
Мать: не указана
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Около 1897 ст.
Жена: Морозенкова Палагея
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
23.11.1898 ст.
Дочь: Панкратова Александра Захаровна
Мать ребёнка: Морозенкова Палагея
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Рождение ребёнка
18.01.1899
Дочь: Талалаева Мария Захаровна
Мать ребёнка: Морозенкова Палагея
село Ближнее Ильинское (Шемякино), Ильинская волость, Болховского уезда, Орловская губерния, Россия
Бракосочетание
Около 1905 ст.
Место жительства
1906 ст.
Рождение ребёнка
16.12.1907 ст.
Сын: Морозенков Даниил Захарович
Мать ребёнка: Морозенкова Параскева Александровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Морозенков Лазарь Захарович
Мать ребёнка: Морозенкова Параскева Александровна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Морозенкин Никита Захарович
Мать ребёнка: Морозенкова Параскева Александровна
Рождение ребёнка
09.11.1915 ст.
Сын: Морозенков Мертворожденный Захарович
Мать ребёнка: Морозенкова Параскева Александровна
Смерть
После 1920