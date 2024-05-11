Морозов Дорофей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозов Дорофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груздева (Морозова) Зинаида Дорофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залетаева (Морозова) Серафима Дорофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудряшова (Морозова) Пелагея Дорофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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