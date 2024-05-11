Морозов Дорофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груздева (Морозова) Зинаида Дорофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Залетаева (Морозова) Серафима Дорофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудряшова (Морозова) Пелагея Дорофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно