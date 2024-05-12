Груздева (Морозова) Зинаида Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Дорофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груздева Зинаида
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Груздев Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груздева Юлия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно