Кудряшова (Морозова) Пелагея Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Дорофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Кудряшов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Кудряшов Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелешкова (Кудряшова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Кудряшов Василий Николаевич
Смерть
Неизвестно