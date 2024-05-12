Залетаева (Морозова) Серафима Дорофеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Залетаева (Морозова) Серафима Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Дорофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залетаева Зинаида Мартыновна

Отец ребёнка: Залетаев Мартын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залетаева Раиса Мартыновна

Отец ребёнка: Залетаев Мартын

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залетаев Павел Мартынович

Отец ребёнка: Залетаев Мартын

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залетаев Мартын

Смерть
Неизвестно

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