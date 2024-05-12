Залетаева (Морозова) Серафима Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Дорофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Залетаева Зинаида Мартыновна
Отец ребёнка: Залетаев Мартын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Залетаева Раиса Мартыновна
Отец ребёнка: Залетаев Мартын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Залетаев Павел Мартынович
Отец ребёнка: Залетаев Мартын
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Залетаев Мартын
Смерть
Неизвестно