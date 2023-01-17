Губайдуллина (Хайруллина) Фаузия Натфулловна
Место рождения
Дата рождения08.08.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1924
Рождение ребёнка
09.09.1947
Рождение ребёнка
06.01.1950
Рождение ребёнка
10.08.1951
Рождение ребёнка
24.01.1953
Рождение ребёнка
06.10.1954
Рождение ребёнка
28.04.1956
Бракосочетание
1993
Смерть
Неизвестно