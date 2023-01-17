Губайдуллина (Хайруллина) Фаузия Натфулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губайдуллина (Хайруллина) Фаузия Натфулловна

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1924

Отец: Хайруллин Натфулла Хайруллович

Мать: Хайруллина Файруза Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губайдуллин Рахимулла

Рождение ребёнка
06.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губайдуллин Рахимулла

Рождение ребёнка
10.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губайдуллин Рахимулла

Рождение ребёнка
24.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губайдуллин Рахимулла

Рождение ребёнка
06.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губайдуллин Рахимулла

Рождение ребёнка
28.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Губайдуллин Рахимулла

Бракосочетание
1993

Муж: Губайдуллин Рахимулла

Смерть
Неизвестно
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