Хайруллин Натфулла Хайруллович
Место рождения
Дата рождения02.06.1896 ст.
Дата смерти?.09.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1896 ст.
Отец: Хайрулла Биктахиров
Мать: Бибигазиза Миннигалиева
Рождение ребёнка
08.08.1924
Дочь: Губайдуллина Фаузия Натфулловна
Мать ребёнка: Хайруллина Файруза Хамидулловна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Хайруллин Рустем Натфуллович
Мать ребёнка: Хайруллина Файруза Хамидулловна
Рождение ребёнка
17.07.1933
Сын: Хайруллин Рашит Натфуллович
Мать ребёнка: Хайруллина Файруза Хамидулловна
Бракосочетание
После 1935
Жена: Хайруллина Зиля
Рождение ребёнка
1937
Сын: Хайруллин Рафаэль Натфуллович
Мать ребёнка: Хайруллина Зиля
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
25.08.1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
16.11.1956
Рождение ребёнка
1959
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1974