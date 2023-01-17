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Хайруллин Натфулла Хайруллович

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.06.1896 ст.

Дата смерти

?.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1896 ст.

Отец: Хайрулла Биктахиров

Мать: Бибигазиза Миннигалиева

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1924

Дочь: Губайдуллина Фаузия Натфулловна

Мать ребёнка: Хайруллина Файруза Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Сын: Хайруллин Рустем Натфуллович

Мать ребёнка: Хайруллина Файруза Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1933

Сын: Хайруллин Рашит Натфуллович

Мать ребёнка: Хайруллина Файруза Хамидулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
После 1935

Жена: Хайруллина Зиля

Рождение ребёнка
1937

Сын: Хайруллин Рафаэль Натфуллович

Мать ребёнка: Хайруллина Зиля

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Зиля

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Зиля

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Зиля

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Зиля

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Зиля

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Зиля

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хайруллина Зиля

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хайруллина Файруза Хамидулловна

Смерть
?.09.1974
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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