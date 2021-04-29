Хайруллина Файруза Хамидулловна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Хамидулла Хайруллин
Мать: Хуббиниса Хабибуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1924
Дочь: Губайдуллина (Хайруллина) Фаузия Натфулловна
Отец ребёнка: Хайруллин Натфулла Хайруллович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Хайруллин Рустем Натфуллович
Отец ребёнка: Хайруллин Натфулла Хайруллович
Рождение ребёнка
17.07.1933
Сын: Хайруллин Рашит Натфуллович
Отец ребёнка: Хайруллин Натфулла Хайруллович
Смерть
1935