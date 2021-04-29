Хайруллина Файруза Хамидулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина Файруза Хамидулловна

Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1904

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Хамидулла Хайруллин

Мать: Хуббиниса Хабибуллина

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайруллин Натфулла Хайруллович

Рождение ребёнка
08.08.1924

Дочь: Губайдуллина (Хайруллина) Фаузия Натфулловна

Отец ребёнка: Хайруллин Натфулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Сын: Хайруллин Рустем Натфуллович

Отец ребёнка: Хайруллин Натфулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.07.1933

Сын: Хайруллин Рашит Натфуллович

Отец ребёнка: Хайруллин Натфулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1935
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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