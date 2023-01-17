Хайруллина Зиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайруллина Зиля

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1937 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1935

Муж: Хайруллин Натфулла Хайруллович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Хайруллин Рафаэль Натфуллович

Отец ребёнка: Хайруллин Натфулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Натфулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Натфулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Натфулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Натфулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Натфулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Натфулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хайруллин Натфулла Хайруллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
2002
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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