Хайруллина Зиля
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
После 1935
Рождение ребёнка
1937
Сын: Хайруллин Рафаэль Натфуллович
Отец ребёнка: Хайруллин Натфулла Хайруллович
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
25.08.1947
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1953
Рождение ребёнка
16.11.1956
Рождение ребёнка
1959
Смерть
2002